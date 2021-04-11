Боксер-важковаговик нокаутував суперника на 15-й секунді. Відео

Нігерійський боксер-важковаговик Адедеджі Адегбола добув блискавичну перемогу на турнірі в межах Національного спортивного фестивалю, який вiдбувся у Беніні.

Чвертьфінальний поєдинок у важкій вазі проти земляка Олувафемі Адетойе завершився на 15-й секунді бою.

Обидва боксери почали зустріч в агресивній манері, намагаючись дістати один одного потужними бічними ударами. Після декількох холостих "пострілів", Адегбола зловив опонента убивчим хуком. Адетойе намагався піднятися, але у нього підкосилися ноги і від падіння боксера врятували лише канати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український боксер грузинського походження Цотне Рогава (1-0, 1 КО) переможно дебютував в професійному рингу.

У со-головній події на вечорі боксу від промоутерської компанії Usyk 17 Promotion, яка заснована непереможним українським боксером Олександром Усиком, 27-річний уродженець Зугдіді в 1-му раунді розібрався з хорватом Петером Мрвалжем (9-15, 5 КО).