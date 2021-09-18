Боксер, спарринговавший с Джошуа и Усиком, сказал, чего не хватает украинцу

Конголезский боксер Мартин Баколе (16-1, 12 КО) считает, что Александру Усику для победы над британцем Энтони Джошуа не хватает силы удара. 28-летний Баколе в свое время был спаринг-партнером и Энтони и Александра и прекрасно понимает разницу между этими бойцами.

В интервью iFL TV Мартин признался, что 34-летний бывший абсолютный король в тяжелом весе никогда не бил так сильно, как 31-летний Джошуа.

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"Усик отличный парень и у него хорошие навыки. У него внушительный послужной список, и все знают, что он лучший. Но супертяжелый вес не похож на тяжелый. В супертяжелом весе один удар может изменить все, но он должен быть хорошим. Я спарринговал с украинцем в течение двух недель, и я не знаю, так ли он готовился к этому, но он никогда не бил меня таким ударом, что причинил бы мне боль", – цитирует Баколе The Sun.

Баколе предположил, что возможно крымчанин приберег это для боя.

"Ему нужно прибавить в весе, потому что в супертяжелом весе у всех хороший удар. В тяжелом весе у него хорошие навыки, но я не думаю, что он обладает такой же силой, как Джошуа. У ЭйДжея больше мощи, чем у него", – подытожил конголезец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Баколе сенсационно проиграл Майклу Хантеру. Поединок в Лондоне за вакантный титул чемпиона по версии IBO Inter-Continental в супертяжёлом весе завершился в 10-м раунде.

В апреле прошлого года Мартин попал в секс-скандал, опубликовав детскую порнографию у себя в Twitter.

Напомним, что чемпионский бой Александра Укиска против британца Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".

Промоутер нашего соотечественника Александр Красюк рассказал о редком пункте, который был включен в контракт на поединок.

Отметим, что уже стало известно, какие телеканалы покажут поединок Усик – Джошуа. Также появились котировки на победителя этого противостояния.