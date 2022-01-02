Боксер, представлявший Донецк, отреагировал на скандальное поражение в бою с украинцем

Грузинский боксер Яго Киладзе (30-6, 11 KO) потребовал реванша с украинцем Виктором Выхристом (9-0, 7 КО) после поединка 1 января, который завершился скандальной победой нашего соотечественника. Проигравший, который долгое время представлял Донецк на профессиональном ринге, считает, что его лишили триумфа.

Об этом сам Киладзе заявил в интервью YouTube-каналу ESNEWS. Он подчеркнул, что рефери неоправданно остановил бой во втором раунде.

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"Чувствую себя хорошо. Думаю, все мои фанаты должны посмотреть этот бой. Считаю, что я его выиграл. Я отправил в нокдаун его, он меня. Остановка произошла слишком рано. Это был сумасшедший поединок. Хочу реванша. Готов выйти на ринг хоть на следующей неделе. Обещаю, что реванш не продлится не более трех раундов. Я его нокаутирую", – заявил Киладзе.

Напомним, Выхрист, который выступает под псевдонимом Фауст, победил Киладзе техническим нокаутом во втором раунде. При этом украинец дважды побывал в нокдауне и три раза отправил на канвас соперника.

Рефери боя остановил его после третьего нокдауна грузинского боксера. У Яго такое решение вызвало негодование и он ударил судью в грудь.

Как сообщал OBOZREVATEL, кубинский боксер Луис Ортис победил техническим нокаутом Чарльза Мартина и стал обязательным претендентом на чемпионский поединок против Александра Усика.