Боксер, представлявший Донецк, после поражения украинцу ударил судью. Видео

Грузинский боксер Яго Киладзе (30-6, 11 KO) не смог сдержать эмоций после решения рефери остановить его бой с украинцем Виктором Выхристом (9-0, 7 КО). 35 летний супертяж, который долгое время представлял на ринге Донецк, был обескуражен тем, что судья засчитал ему поражение.

Киладзе дважды отправлял соперника в нокдаун, а сам падал на канвас трижды. После того, как грузин в третий раз оказался на настиле ринга, рефери сначала начал отсчет, а когда Яго, казалось, восстановился, неожиданно принял решение завершить поединок.

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Соперник Выхриста не смог сдержать негодования и правой рукой нанес удар в грудь судье, который не ожидал такого от боксера. Он отошел от Киладзе и принялся его спрашивать, что тот делает.

В итоге грузинский супертяж смирился с поражением и отправился в свой угол. "Остановка была определенно неожиданной, но, судя по ходу событий, она была неизбежна", – прокомментировал решение судьи Выхрист, который выступает под псевдонимом Фауст.

Он также подчеркнул, что уверенно себя чувствовал в бою. "Это была большая победа в моей карьере. У нас впереди много работы, но я горжусь сегодняшней победой", – резюмировал 29-летний представитель Светловодска.

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