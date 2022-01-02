Знаменитый украинский боксер добыл скандальную победу нокаутом. Видео

Известный украинский боксер Виктор Выхрист (9-0, 7 КО), выступающий под псевдонимом Фауст, добыл досрочную победу над представителем Грузии Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО). Поединок с пятью нокдаунами состоялся в Голливуде и завершился во втором раунде, а судья боя принял скандальное решение о его остановке.

Выхрист очень живо начал первый раунд и уже через 30 секунд мощным ударом с левой отправил соперника на канвас. Украинец продолжал контролировать ход боя, но в одной из атак нарвался на мощный удар навстречу, оказавшись в тяжелом нокдауне.

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Виктор сумел восстановиться и не дать себя добить. А перед самым гонгом украинец во второй раз уложил соперника на настил ринге.

Вторая трехминутка началась катастрофически для 29-летнего представителя Кременчуга. Он пропустил тяжелый удар в голову и вновь упал в нокдаун.

После этого Выхрист буквально выживал в клинчах. Сумев прийти в себя, Виктор поймал Киладзе на контратаке и отправил его в третий нокдаун.

Грузинский боксер не выглядел сильно потрясенным. На счет "восемь" он выполнил команду рефери сделать шаг вперед, однако тот неожиданно принял решение остановить поединок. Этот момент возмутил Киладзе, который ударил судью в грудь.

В итоге Выхрист выиграл поединок техническим нокаутом. Украинец остается непобедимым на профессиональном ринге.

Как сообщал OBOZREVATEL, африканский боксер Тунде Адейеми добыл победу в первом раунде, "выбив душу" из соперника.