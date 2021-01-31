Непобедимый российский боксер победил жестким нокаутом в 1-м раунде. Видео

Небитый российский боксер-профессионал Павел Силягин (6-0, 4 КО), выступающий во второй средней и в полутяжелой весовых категориях, добыл эффектную победу над венесуэльцем Омаром Гарсией (16-4).

Поединок прошел на турнире в Москве и завершился в 1-м же раунде.

27-летний Силягин с первых секунд завладел центром ринга и раз за разом пробивал оборону противника. За минуту до конца трехминутки Павлу точным апперкотом удалось пошатнуть Гарсию.

Силягин бросился добивать и на противоходе словил открытый подбородок соперника убийственным боковым. Омар как подкошенный рухнул на канвас.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне российский боксер суперсреднего веса Виталий Губкин (2-2) добыл эффектную победу над американцем Хансеном Кастильо (0-4), повесив того на канаты.