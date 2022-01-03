Боксер Ломаченко засветился на новогоднем детском утреннике

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов в легком весе Василий Ломаченко Новый год встретил в родном Белгороде-Днестровском, после чего присоединился к детском утреннику. Провели его в небольшом спортзале, где часто тренируется 33-летний двукратный олимпийский чемпион.

Фотографии с мероприятия появились на совместной странице Ломаченко и его друга Александра Усика в Instagram.

Юные спортсмены получили награды за успехи на соревнованиях и подарки, а роль Деда Мороза сыграл, похоже, Анатолий Ломаченко – отец и тренер боксера.

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Напомним, Василий говорил, что никуда не собирается уезжать из своего родного города на постоянное место жительства. В 2021 году он успешно провел два боя – против японца Накатани и ганца Комми – и теперь жаждет выйти на поединок за звание чемпиона мира. Говорят, что Ломаченко может получить чемпионский бой уже в январе: на Камбососа давят в WBO.

Тем временем чемпион Америки раскритиковал Ломаченко из-за флага Украины: "Либо любишь страну, либо нет".

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