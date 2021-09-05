Бой украинской боксерши завершился большим скандалом. Видео

Украинская боксерша Инна Статкевич (4-3, 0 КО) потерпела скандальное поражение в Турции от местной спортсменки Серен Четин (9-0, 6 КО). Встреча состоялась в Стамбуле.

26-летняя уроженка Черкасс доминировала над соперницей все шесть раундов, выиграв каждый из них.

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Турчанка ничего не смогла противопоставить мощным атакам Инны, кроме работы судей. После финального гонга местные рефери без всякого смущения отдали победу своей соотечественнице.

"Обидно осознавать, но судьи вынесли несправедливый вердикт, хотя все видели, как проходил бой. Я отдала всю себя в ринге, чтобы не оставить сомнений рефери, но, похоже, что этого в современном боксе недостаточно", – написала Статкевич в Facebook.

По словам украинки, на следующее утро после поединка она получила много смс от соотечественников и турецких болельщиков, которые писали слова поддержки.

"Хочу всех поблагодарить, для меня очень ценно каждое слово, которое мне написали. Я не собираюсь опускать руки, отдохну и приму новый вызов. С вашей поддержкой все получится", – призналась Инна, выложив фотографии комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийская боксерша Эбани Бриджес, пришедшая на взвешивание полуголой, побила француженку Майлис Ганглофф (5-3, 2 КО) в поединке в весовой категории до 53,5 кг (легчайший вес). 34-летняя спортсменка победила решением судей 77:76.