Бой невозможен: WBC сделал новое заявление об отстранении российских боксеров

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в очередной раз подчеркнул, что его организация не будет проводить бои с участием россиян из-за военной агрессии РФ в отношении Украины. Именно по этом причине невозможен на сегодня поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Артуром Бетербиевым (19-0, 19 КО) и Дмитрием Биволом (21-0, 11 КО).

Об этом Сулейман заявил в интервью YouTube-каналу Boxing News. Он отверг обвинения в том, что дагестанец Бетербиев лишь прикрывается канадским паспортом, чтобы обойти санкции в отношении представителей страны-агрессорки, в то время как Бивол не обращался к WBC относительно своего статуса.

Видео дня

"Мы уже несколько раз говорили, что Бивол должен обратиться к нам и объяснить, почему мы не должны считать его россиянином. Потому что мы не допускаем до боев граждан России и Беларуси, не учитываем их в рейтингах мы не поддерживаем спортсменов из этих двух стран. Однако Бивол уже много месяцев не выходит с нами на контакт. Все просто. Если Дмитрий считает, что к нему плохо относятся и что мы должны дать ему другой статус, то он должен обратиться к нам. Бетербиев? Артур живет в Канаде уже 15 лет. У него есть канадский паспорт, канадская боксерская лицензия. Его дети родились в Канаде. Это совершенно другая история", – сказал Сулейман.

Ранее WBC настаивает на том, чтобы обладатель пояса организации Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) провел объединительный бой с Александром Усиком (21-0, 14 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Бивол возмутился решением WBC из-за санкций в отношении России, отметив, что он родился в Кыргызстане.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!