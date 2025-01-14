'Без лишней шумихи и воя на болотах'. Стало известно, что произошло с саблей Мазепы, которую поднял Усик после боя с Фьюри. Фото

Сабля гетьмана Ивана Мазепы вернулась в Черниговский областной исторический музей имени В.В. Тарновского, но ее спрятали в хранилище до окончания войны, сообщает журналистка Анна Мамонова. На всеобщее обозрение остался только футляр, в котором Усик держал эту легендарную реликвию.

Видео дня

Его директор музея Максим Блакитный хранит на своем столе вместе с другими экспонатами войны, такими как осколки снарядов и военная форма.

Посетители всё чаще интересуются, где можно увидеть шаблю Мазепы. Их направляют на выставку "Правила ведения войны" на втором этаже. Хотя там представлены копии вещей Мазепы и Полуботка, они сделаны настолько качественно, что их трудно отличить от оригиналов.

На стенде с казацким оружием находятся две копии сабель Мазепы. На одной выгравировано его имя, на другой – молитва к Деве Марии.

Рядом с шаблями выставлены копии документов, печатей и гербов Мазепы и Полуботка. На гербе Полуботка даже изображено сердце со стрелами, напоминающее детские рисунки в школьных тетрадях.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский обладатель чемпионских поясов WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александр Усик 21 декабря на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в защитил свой титул и после победы поднял над головой уникальный артефакт, показав его миллионам зрителей по всему миру.

7 января стало известно, что сабля вернулась в Украину.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как показанная Усиком сабля Мазепы может помочь снять анафему с украинского гетмана

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!