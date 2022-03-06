'200 тысяч гр*баных россиян': бывший чемпион UFC восхитился Усиком, Кличко и Ломаченко, защищающих Украину

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Майкл Биспинг восхитился украинскими боксерами, которые встали на защиту своей страны на фоне вторжения России. Британец подчеркнул, что Украина столкнулась с невероятной агрессией оккупантов.

Об этом Биспинг заявил на подкасте у комментатора Джо Рогана. Он восхитился решением Александра Усика, Василия Ломаченко и Владимира Кличко вступить в ряды территориальной обороны.

Видео дня

"Ломаченко, братья Кличко и Усик сражаются с россиянами. Пусть Бог благословит этих парней. Это потрясающе. Это невероятно. Представьте себе все это с такой точки зрения: думаете, у вас нет проблем, когда 200 тысяч гр*баных россиян стоят возле вашей двери с танками, кораблями, вертолетами и прочим д*рьмом? Да ну его на хр*н", – сказал экс-чемпион UFC.

Напомним, Александр Усик и Владимир Кличко записались в территориальную оборону Киева и области, а Ломаченко пошел защищать от российских войск родной Белгород-Днестровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Марина Мороз победила на турнире UFC 272 и посвятила свой успех над казашкой Марией Агаповой своей стране и всем ее защитникам.