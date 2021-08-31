18-летняя боксерша впала в кому после избиения во время боя в Канаде

18-летняя мексиканка Жанетт Закариас Сапата находится в критическом состоянии в коме после нокаута на вечере бокса в канадском Монреале. Ее унесли с ринга на носилках и незамедлительно госпитализировали.

Как сообщает издание Mirror, в конце четвертого раунда она пропустила серию мощных ударов от Мари Пьер-Уль и осталась на ногах в момент окончания трехминутки только благодаря тому, что оперлась на канаты. Рефери Альберт Падуано сразу же подошел к Сапате, чтобы оценить ее состояние, после чего остановил поединок.

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Казалось, что судья просто решил перестраховаться, но через несколько секунд у мексиканки начались конвульсии, поэтому тренер боксерши быстро уложил ее на канвас. Врачи, которые следят за спортсменкой, описывают ее состояние как стабильно тяжелое.

"Сапата еще не приходила в себя. Девушку ввели в кому, чтобы ее тело и мозг отдыхали. Изначально врачи не верили в ее выздоровление, но сейчас шансы на это повысились. Следующие два-пять дней будут для нее решающими", – рассказал организатор вечера бокса в Монреале Ивон Мишель.

Отмечается, что этот поединок был шестым в карьере Сапаты.

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