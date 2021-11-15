"Выгонял за драку": чемпион мира по боксу Захареев начинал с тракторной бригады. Эксклюзив

Новая звезда украинского бокса Юрий Захареев в 2021 году выиграл сразу два чемпионата мира – молодежный в Польше и взрослый – в Сербии, положив на свой счет 100 000 долларов. Но как признается 19-летний боец из Белгород-Днестровского района, деньги не были для него главной мотивацией в Белграде.

В интервью OBOZREVATEL Юрий Захареев рассказал о зале для бокса, который сделал своими руками, знакомстве с земляком Василием Ломаченко и любви к бургерам.

– Стать чемпионом в 19 лет – это больше врожденный талант или тяжелая ежедневная работа?

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– И то, и то. Но больше, мне кажется, было желания.

– Ну тогда, расскажите, как все началось. Как вообще попали в секцию бокса?

– В 10 лет меня отдали родители. В селе особо больше нечем было заниматься, и тренер решил направить молодежь на правильный путь и открыл свою школу бокса. Правда, когда только начинал заниматься, у нас еще не было нормального спортзала, приходилось тренироваться на улице. Но даже так потихоньку готовились, учились. Потом тренер выбил нам зал. Чтобы вы понимали, мы тренировались в здании тракторной бригады, где были трактора и ничего больше.

– Там большой инженерный класс был добавлен на втором этаже, и мы сами с ребятами делали ремонт. Они "зачухивали", а я со своими друзьями уже шпаклевал и грунтовал, – добавил наставник Захареева Игорь Юрескул.

– Можно сказать, что создали зал своими руками.

– Да. Когда мы туда перешли, то тренер потихоньку решал другие вопросы – добавлялись тренажеры, груши, чтобы все спортсмены могли нормально готовиться.

– Бокс захватил вас с первого занятия или любовь к нему пришла со временем?

– Постепенно. Поначалу баловался на тренировках, выгоняли, потом опять приходил.

– Даже выгоняли?

– Один раз, – вступил в разговор тренер. – За что? За драку.

– Баловался, – изложил свою версию Юрий. – Но постепенно стало интереснее заниматься. Потом выезжали на спарринги, учились в поединках с другими спортсменами. Потихоньку набирались опыта. Вот так все и началось.

– Когда почувствовали, что бокс уже не просто хобби, а может стать вашей профессией?

– Все началось с поездки на первые соревнования на чемпионат области, где начали проявлять свои таланты, показывать, что умеем. На своем дебютном чемпионате Украины в Виннице в 2014-м или 2015 году я занял третье место. И как-то меня это заинтересовало и замотивировало. В дальнейшем мы не опускали руки, продолжали тренироваться, готовились с другими спортсменами и брали что-то у них, они – у нас.

– А как отреагировали родители, когда поняли, что вы собираетесь всерьез заниматься боксом?

– Расскажу один момент. Юра тогда еще был маленький, папа его привел в секцию, показывает на спортивный зал и говорит: "Юра, вот твоя школа", – вспомнил тренер.

– Да, родители отнеслись нормально, поддерживали, когда было тяжело. И все равно отправляли на бокс. Может быть, я где-то даже не хотел, но вот так они меня направляли – не опускать руки и двигаться вперед. Но мама смотрит бой уже после того, как я его провел.

– Частенько на чемпионат мира в олимпийский год приезжают далеко не все сильнейшие спортсмены. А как было у вас в весе в Белграде?

– Все соперники были хорошего, топового уровня. Был даже двукратный олимпийский чемпион (кубинец Роньель Иглесиас Сотолонго. – Ред.).

– До старта ЧМ-2021 много говорилось о том, что призовой фонд в 100 000 долларов для чемпионов тоже сыграл свою роль и повысил конкуренцию. Согласны?

– Не каждый боксер, который туда приедет, достигнет того, чего хочет. Нужно пройти долгий процесс подготовки и очень серьезно к этому отнестись. Замотивировать себя не только денежным призом. Первое и самое главное – это золотая медаль, которую ты привезешь, и звание чемпиона мира. А деньги – они потом придут сами. Это не главное.

– Вы выиграли чемпионат мира спустя всего три месяца после Олимпиады. Не было возможности попасть на Игры в Токио-2020?

– Отбор на Олимпиаду начался еще в 2019 году, когда Юре было всего 16 лет, поэтому он еще не проходил по возрасту. Потом в связи с карантином Олимпиаду перенесли на год, а квалификация продолжалась до 2021-го. Но там уже были именные лицензии у ребят, – ответил за своего воспитанника Юрескул.

– Какой из поединков на чемпионате мира дался вам тяжелее всего?

– Самый тяжелый бой для меня был за выход в полуфинал против казахстанца. Он был старше меня, опытнее. Высокий и неудобный соперник, было тяжело его просчитать. Но за счет своей техники, манеры боя и подсказок моего угла мы одолели его.

– Тот момент, что мы только-только перешли во взрослый бокс, сыграл вам на руку на чемпионате мира? Возможно, некоторые соперники еще просто не знали чего ожидать?

– Может быть, но точного ответа у меня нет.

– Я думаю, что соперники уже к нему присматривались. Ведь он уже заявил о себе: выиграл всемирную гимназиаду, две Европы, хоть и молодежные. Затем красочно провел чемпионат мира среди молодежи в Польше уже в этом году. И за этим наблюдал весь мир, – высказал свое мнение тренер боксера.

– Юрий, во время финального боя вы понимали, что выигрывали? Вы вообще ощущаете, насколько удачно для вас проходит бой?

– Для этого в углу есть тренеры, которые подсказывают, что и как, видя поединок со стороны. Я прихожу в угол, и они ставят передо мной задачу, что я должен делать. И уверенно себя чувствую, все вижу, все контролирую. Но в конце, когда ты уже примерно знаешь, какой был ход поединка, то, конечно, ждешь, что вот-вот тебе поднимут руку.

– Насколько было сложно психологически настроиться на свой первый чемпионат мира среди взрослых?

– До этого я уже немало раз выезжал за границу, имел большой опыт поединков с соперниками из других стран, участвовал в чемпионатах Европы и мира, поэтому в Белграде чувствовал себя уверенно. Ни капли волнения. Все было нормально.

– В финале вы встречались с россиянином Мусаевым, из-за этого вокруг боя возникал дополнительный ажиотаж. Вам было принципиально из какой страны соперник?

– Нет. Сюда политика никак не мешается.

– В жизни вы производите впечатление спокойного человека. А в ринге у вас очень динамичный бокс, даже взрывной в конце раунда. Как перевоплощаетесь?

– К каждому сопернику свой подход, свой ключ нужно искать. У каждого своя манера боя. Ты это все просматриваешь, думаешь, как нужно все правильно сделать и подстроиться, чтобы поставить оппонента в неудобное положение.

– Не секрет, что многие спортсмены люди суеверные. У вас есть свой ритуал перед боем или что-то в этом роде?

– Нет. Вышел в ринг, пожали руки, перекрестился в углу и пошел драться.

– Кто из боксеров вам импонирует? Может быть, что-то позаимствовали у них.

– С самого детства мне нравился Рой Джонс – его стиль, манера ведения боя, его движения.

– Понятно, что у Роя Джонса свой стиль, а у Юры – свой, но есть у них и кое-что общее – пластика, грациозность, скорость, подвижность, передняя рука у американца была опущена, у Юры тоже.

– Когда выиграл чемпионат мира в 19 лет, что мотивирует двигаться дальше?

– Когда ты достигаешь таких высот, то на этом не останавливаешься. Нужно расти над собой, еще многому научиться. Это все тебя мотивирует, эти победы. В основном просто выходишь на ринг и доказываешь, что ты – первый. Даже мысли нет, что ты можешь кому-то проиграть. За спиной много титулов и ты уже не можешь сдать назад, надо двигаться только вперед.

– Когда было бы оптимально для вас перебраться в профессионалы?

– Пока вообще не думаю об этом.

– Вы из одного региона с Василием Ломаченко, к тому же он поздравил вас после победы на чемпионате, записав видеообращение. Знакомы с ним лично?

– Только в детстве, когда еще выступали у него в зале. Приходили смотрели на его награды. А также, когда он там занимался, то было интересно понаблюдать за тренировочным процессом. Как-то с ним сфотографировались, а он пожелал нам удачи. Вот и все, ничего больше.

– После того, как начали в 10 лет заниматься боксом, на что-то еще оставалось время? На какие-то увлечения, школу?

– Нет, школа была вторым планом. На нее времени особо не было. Утром я шел на тренировку, затем приходил ко второму-третьему уроку, в 3-4 часа дня возвращался домой и на 17:00 опять шел на тренировку по боксу.

– А как реагировали учителя?

– Я с ними ходил и договаривался. Как-то находили общий язык, и они его отпускали, – признался Игорь Юрескул.

– Но спортивная карьера может быть омрачена травмами и некоторые атлеты предпочитают иметь запасной аэродром и дополнительно получают еще какое-то образование. Вы где-то учитесь?

– Да, в институте в Измаиле на тренера, сейчас на втором курсе.

– Чувствуете, что у нас есть это умение обучать других?

– У нас в зале занимаются малыши. И когда нет времени у тренера, то мы его заменяем. Учим ребят, передаем им то, что умеем сами.

– Судя по постам в соцсетях Василия Ломаченко, то зимой в Белгород-Днестровском очень популярен хоккей. А как вы – стоите на коньках? Или есть другие предпочтения?

– На коньках – нет. Но собираемся с ребятами побегать в футбол или баскетбол, можем поиграть в волейбол.

– Когда теперь планируете возвращаться к тренировкам?

– Знаете, это больше вопрос к тренеру.

– Сейчас надо нормально отдохнуть, – ответил наставник Захареева. – В прошлом году после чемпионата Европы они ездили на Красное море. И сейчас тоже было бы неплохо поехать отдохнуть и для души, и для тела. Разгрузиться.

– Насколько тяжело соревноваться во время пандемии?

– Сейчас тяжело стало с этими тестами, без них вообще никуда. Без тестов, прививок и всех необходимых документов даже в магазин не пускают. Но мы перед вылетом на чемпионат мира сдали все тесты. В Белграде тоже все было серьезно – в гостинице все в масках, если кого-то ловили без масок, то выписывали штрафы. Все очень строго.

– Сейчас в олимпийском боксе увеличили количество категорий. Вы стали чемпионом мира в весе до 71 кг. Это для вас оптимальный вес?

– Раньше я выступал в категории 69 кг. Поднялся на 2 кг, но чувствую себя так же уверенно. Гонять вес мне не приходится, он у меня стабильный.

– Понятно, что важно здоровое питание, но чем можете себя побаловать после хорошего выступления?

– Все боксеры любят бургеры (улыбается).

– Разве не тортики?

– Тортики – это второй план.

– Чем занимаетесь в свободное время? Какие смотрите фильмы, читаете книги, какую предпочитаете музыку?

– Из фильмов люблю фантастику, ужасы. Художественную литературу последний раз читал в школе. А музыку слушаю разную, главное, чтобы была веселая.