'Заговора тут нет': Пидгрушная бежала в чемпионате Украины под чужим именем

Необычным получилось участие в чемпионате Украины по биатлону олимпийской чемпионки Елены Билосюк (Пидгрушной). Соревнования прошли в Буковеле, что в Ивано-Франковской области. Лидер сборной Украины пробежала спринтерскую гонку, однако официальные источники об этом не сообщили. Более того – ни в стартовом, ни в итоговом протоколе ее имени не значилось, а во время видеотрансляции Елену не показывали, хотя она выиграла гонку.

Некоторые издания попытались раскрыть "тайну". В итоге сама Билосюк рассказала журналистам сайта XSport, почему так получилось.

"По семейным обстоятельствам я на несколько дней приехала в Украину. Однако подготовка к стартам продолжается. Пользуясь случаем приняли решение пробежать на чемпионате Украины, чтобы проверить свое состояние.

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В режиме скоростной тренировки я пробежала спринтерскую гонку. Поскольку меня допустили в последний момент, в качестве исключения мне разрешили пройти дистанцию с чипами, чтобы иметь информацию по временным отсечкам.

В стартовый протокол гонки внести изменения было невозможно, поэтому я бежала с транспондерами спортсменки, которая в тот день не вышла на старт [14-летней Виктории Крипак]. Никакого "заговора" в этой ситуации нет", – развенчала миф Билосюк.

После старта в Буковеле знаменитая биатлонистка вернулась в расположение сборной в словенскую Поклюку и готовится к следующим этапам Кубка мира и Олимпийским играм-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пидгрушная и Меркушина не попали в состав сборной Украины на Кубок мира в Оберхофе.

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