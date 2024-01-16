'Я как солдат. От меня ничего не зависит': биатлонист из РФ высказался об отстранении, заявив, что Путин 'не оставит нас'

Российский биатлонист Никита Поршнев выразил надежду на то, что он сможет выступить на Олимпийских играх 2026 года. При этом он добавил, что не будет сильно расстроен, если этого не произойдет, повторив кремлевский нарратив "своих не бросаем" и сравнив себя с солдатом армии ВС РФ.

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Об этом Поршнев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бронзовый призер чемпионата мира-2019 фактически признался в том, что ничего не решает в своей жизни, а будет ждать решения национальной федерации, спортивного министерства страны-агрессорки.

"Наверное, Олимпиада – это громкая цель, но это мои мысли, которых я не хочу стесняться. Но поспешных выводов не делаю: я тренируюсь, работаю. Мое дело – тренироваться, не я же решаю, допустят нас или нет. Я уверен, что наше государство не оставит нас без ничего. Если не сможем выступить, то в любом случае будут альтернативные игры, которые пройдут наравне с Олимпийскими. Я не вправе о чем‑то судить, потому что от меня ничего не зависит. Я как солдат: скажут ехать, то поедем, если нет, то такая судьба у нас", – сказал Поршнев.

Ранее бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов оскорбительно высказался в адрес норвежцев, назвав их "самой профашистской нацией".

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Тихонов прогнулся перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным, на которого призвал равняться всех россиян.

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