Путин разрушил экономику России: чемпион ОИ из РФ по биатлону проговорился о 'достижениях' диктатора. В сети отреагировали

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прогнулся перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным, на которого призвал равняться всех россиян. При этом бывший биатлонист выразил надежду на то, что в РФ произойдет "восстановление экономики".

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Об этом Тихонов заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ", поздравляя жителей страны-агрессора с Новым годом. Победитель Игр 1968-1980 с типичным для себя лизоблюдством восхитился президентом РФ, которому на 24-м году правления пожелал "принятия смелых решений", а также окончания войны.

"Хочу пожелать всем крепкого здоровья, быстрее закончить СВО (так в России позорно называют войну в Украине. – Ред.), чтобы наступили мирные дни для России, чтобы мы перестали переживать за наших ребят. И желаю восстановления экономики, какой она и должна быть в России. Ориентироваться нужно на самих себя, страна никогда не должна копировать кого-либо. Кого нам копировать, когда мы всегда всех побеждали? Безусловно, россиянам нужно равняться на президента. Желаю Владимиру Владимировичу здоровья и принятия смелых решений", – сказал Тихонов.

Читатели портала Sports.ru откровенно высмеяли бывшего спортсмена. "Россиянам нужно постоянно врать, обманывать, жить в параллельной вселенной и какать в чемодан?", "Ориентироваться надо на самих себя, но равняться на президента", "Смешно, экономику кто-то разрушил, оказывается, а ему еще желает, чтобы продолжил свое черное дело", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат Госдумы Александр Хинштейн устроил истерику из-за предательства российских фехтовальщиков, после чего Владимира Путина назвали брехлом.

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