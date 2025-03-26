Впервые за 3 года обновила фото. Как сейчас выглядит Пидгрушная, которая развелась со вторым мужем

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по биатлону Елена Билосюк (в девичье Пидгрушная) обновила заглавную фотографию в своем Facebook. 38-летняя киевлянка не часто радует своих поклонников новыми снимками, и сделала это впервые за несколько лет.

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В комментариях под кадрами украинские болельщики не сдержали эмоций, восхищаясь титулованной соотечественницей.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим полюбоваться на нашу чемпионку.

В январе 2025-го объявила о разводе с бывшим лыжником, а ныне сервисменом сборной Украины по биатлону Иваном Билосюком, за которого вышла замуж летом 2021-го.

Первым супругом Пидгрушной был бывший народный депутат Украины Алексей Кайда. Их брак завершился разводом в 2016 году. По утверждению ряда СМИ причиной мог стать плотный график работы Кайды, занимающего должность заместителя мэра Ивано-Франковска. Ни сам политик, ни биатлонистка эту информацию не комментировали.

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