Билосюк (Пидгрушная) развелась со вторым мужем. Фото

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по биатлону Елена Билосюк (в девичье Пидгрушная) объявила о разводе с бывшим лыжником Иваном Билосюком. Об этом спортсменка сообщила в интервью NV, когда журналист задал вопрос об их знакомстве.

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"Мы уже разведены. Не хотела бы говорить об этом", – ответила Елена.

Напомним, летом 2021 года биатлонистка во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал экс-спортсмен и сервисмен сборной Украины по биатлону Иван Билосюк.

После свадьбы олимпийская чемпионка взяла фамилию мужа.

Елена и Иван не афишировали совместную жизнь и не публиковали совместные фото или видео в социальных сетях.

Первым супругом Пидгрушной был бывший народный депутат Украины Алексей Кайда. Их брак завершился разводом в 2016 году. По утверждению ряда СМИ причиной мог стать плотный график работы Кайды, занимающего должность заместителя мэра Ивано-Франковска. Ни сам политик, ни биатлонистка эту информацию не комментировали.

Последний раз 37-летняя Елена Билосюк выходила на старт международных соревнований в марте 2023 года на этапе Кубка мира в Холменколлене.

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