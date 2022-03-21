В России закатили истерику из-за отстранения биатлонистов и призвали 'дисквалифицировать все страны НАТО'

Советский олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев устроил истерику и назвал незаконным решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Он призвал "дисквалифицировать все страны НАТО за войны, которые они организовали в XX и XXI веке".

Об этом Васильев заявил в комментарии российском пропагандистскому информационному агентству ТАСС. При этом он не словом ни обмолвился о варварской войне, которую РФ развязала в Украине.

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"Пока вопросов остается много, надо дождаться окончательного решения со стороны Международного союза биатлонистов (IBU), основания отстранять нас нет. В противном случае надо было дисквалифицировать все страны НАТО за войны, которые они организовали в XX и XXI веке. Международное право разрушено, сейчас его законы не соблюдаются. Жаль, конечно, что все происходит так незаконно. Я бы даже сказал, что беззаконно", – сказал Васильев.

Напомним, IBU принял решение исключить из соревнований спортсменов из России и Беларуси из-за войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, российскую олимпийскую чемпионку Анну Богалий затравили в сети поклонники биатлона за пропаганду и ура-патриотизм. В свою очередь бывшая украинка Елена Зубрилова не осудила нападение РФ на Украину.

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