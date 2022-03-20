Вперед, в совок. Олимпийскую чемпионку из России затравили свои болельщики за ура-патриотизм и пропаганду

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий заявила, что Всемирные спортивные федерации поступили несправедливо и некрасиво по отношению к России. В тоже время 42-летняя экс-спортсменка уверена, что ее страна все выдержит и преодолеет все трудности.

"Мы – патриоты. И в любых ситуациях поддержим родную страну и своего президента. Россияне – нация защитников, освободителей и победителей. Так было всегда. Это подтверждает вся история нашего государства. А сейчас, в столь непростой период, нам следует объединиться и еще больше поддерживать друг друга. Чтобы никакие информационные войны не разрушили наш народ", – цитирует Анну "Столица С".

Богалий очень довольна, что РФ отгородилась "от всяких фейсбуков и инстаграмов". Бывшая биатлонистка считает, что блокировка поможет заняться "настоящей работой". В качестве примера, Богалий упомянула лыжно-биатлонный центр Мордовии. Напоследок российская чемпионка посоветовал чаще ходить в храмы.

Видео дня

Российские болельщики в комментариях не смогли выдержать такой ура-патриотизм. После прочтения всего текста Богалий, большинство юзеров посчитало, что международные федерации правильно сделали, что отгородились от таких спортсменов.

Пользователи называют таких как Богалий бездарными, ничего не умеющими, и не имеющиими представления о реальной жизни, приспособленцами.

Фанаты считают, что это прямой путь к худшему варианту СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики обвинили Путина в цинизме после лицемерного выступления в Москве. ​

​Отметим, что на "концерт" в "Лужниках", которые считаются крупнейшей площадкой Москвы, сгоняли сотрудников бюджетных предприятий, школьников и студентов вузов. Также основной аудиторией стали россияне, отозвавшиеся на объявление о заработке за участие в массовке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!

​

​