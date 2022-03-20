Вперед, в совок. Олимпийскую чемпионку из России затравили свои болельщики за ура-патриотизм и пропаганду

Максим Иншаков
Биатлон
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Медведев и Богалий
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий заявила, что Всемирные спортивные федерации поступили несправедливо и некрасиво по отношению к России. В тоже время 42-летняя экс-спортсменка уверена, что ее страна все выдержит и преодолеет все трудности.

"Мы – патриоты. И в любых ситуациях поддержим родную страну и своего президента. Россияне – нация защитников, освободителей и победителей. Так было всегда. Это подтверждает вся история нашего государства. А сейчас, в столь непростой период, нам следует объединиться и еще больше поддерживать друг друга. Чтобы никакие информационные войны не разрушили наш народ", – цитирует Анну "Столица С".

Богалий очень довольна, что РФ отгородилась "от всяких фейсбуков и инстаграмов". Бывшая биатлонистка считает, что блокировка поможет заняться "настоящей работой". В качестве примера, Богалий упомянула лыжно-биатлонный центр Мордовии. Напоследок российская чемпионка посоветовал чаще ходить в храмы.

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Дмитрий Медведев и Анна Богалий

Российские болельщики в комментариях не смогли выдержать такой ура-патриотизм. После прочтения всего текста Богалий, большинство юзеров посчитало, что международные федерации правильно сделали, что отгородились от таких спортсменов.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Пользователи называют таких как Богалий бездарными, ничего не умеющими, и не имеющиими представления о реальной жизни, приспособленцами.

Комментарии фанатов
Комментарии фанатов

Фанаты считают, что это прямой путь к худшему варианту СССР.

Комментарии фанатов
Комментарии фанатов
Комментарии фанатов
Комментарии фанатов
Комментарии фанатов

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики обвинили Путина в цинизме после лицемерного выступления в Москве. ​

Зрителей насильно сгоняли в Лужники

​Отметим, что на "концерт" в "Лужниках", которые считаются крупнейшей площадкой Москвы, сгоняли сотрудников бюджетных предприятий, школьников и студентов вузов. Также основной аудиторией стали россияне, отозвавшиеся на объявление о заработке за участие в массовке.

Путин на митинге

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