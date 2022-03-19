Чемпионка мира по биатлону из Сум отказалась осуждать Россию за нападение на Украину и сфотографировалась с Лукашенко

Знаменитая биатлонистка Елена Зубрилова отказалась называть Россию виновной в нападении на Украину. В 2002 году украинская спортсменка получила белорусское гражданство и с тех пор живет в Минске.

49-летняя уроженка Шостки, Сумской области, на вопрос корреспондента прокомментировать ситуацию на ее родине, ответила уклончиво.

"А что говорить? Что такая прекрасная страна стала разменной монетой в чей-то грязной игре? Люди гибнут, и назад их не вернуть", – заявила Зубрилова в интервью zerkalo.io.

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Отметим, что четырехкратная чемпионка мира 6 марта подписала письмо спортсменов, в котором поддержала политику Александра Лукашенко.

26 февраля, уже после начала войны в Украине, двукратная чемпионка Европы фотографировалась с Александром Лукашенко во время открытия новой биатлонной трассы в Раубичах. Отметим, что с территории Беларуси проходили запуски баллистических ракет по нашей стране.

1 марта бронзовая призерка по биатлону Олимпиады-1994 Валентина Цербе-Несиной эмоционально обратилась к своей бывшей соотечественнице.

"Твоя дочь проживает в Киеве, мама в Шостке Сумской области! Ты почему молчишь, спасай своих родных! Действуй, делай что-нибудь! Ты мама и дочь, а еще сестра! Поднимайся с колен, делай заявления! Нужно было кричать на весь мир, как настоящая дочь Украины", – написала Валентину у себя в Facebook.

Напомним, что Зубрилова награждена двумя украинскими наградами "За заслуги". В 1997 году Леонид Кучма дал Елене орден II степени, а в 1999-м – третьей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Шостка Сумской области российские захватчики в понедельник, 14 марта, сбросили бомбы на промышленные и производственные предприятия. Возобновить работу объектов в будущем не удастся.

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