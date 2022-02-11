"В глазах темнеет, ничего не видишь": биатлонистка Украины – о выступлении на Олимпиаде
Биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина поделилась впечатлениями о своем выступлении в спринте на Олимпиаде-2022. 27-летняя призер чемпионатов мира в эстафете в Китае показала 24-й результат среди 89 спортсменок, сделав один промах.
В прямом эфире "Суспільного" Меркушина призналась, что высокогорье в биатлонном центре в Чжанцзякоу дает о себе знать.
"Я бы не сказала, что высота по мне не ударила. Скажу честно, было очень тяжело, невероятно. Здесь даже просто находиться, дышать, спать тяжело, тем более – бегать. Только переходишь границу, в глазах темнеет, ничего не видишь, ничего не можешь сделать.
Вчера на тренировке я ускорилась за Анной Солой [из Беларуси]. Я за ней сделала несколько шагов – и дальше темнота, ничего не помню... Хотя горные этапы всегда удавались мне лучше", – рассказала спортсменка.
И добавила, что в своей премьерной гонке на ОИ-2022 не сильно спешила.
"Я не быстро бежала этот спринт – как "индивидуалку". Думаю, многие очень хотели выиграть, потому быстро начали. Я же не рвалась, правильно разложила гонку и сделала все, как хотела. А результат на финише стал приятным сюрпризом.
Снова почувствовала себя той Анастасией Меркушиной, которой должна быть, а не каким-то желе, которое бегало непонятно что", – самокритично подытожила Настя.
Гонка преследования на Олимпиаде состоится 13 февраля. В ней снова примут участие три украинские биатлонистки.
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