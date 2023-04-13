Украинские биатлонистки служат снайперами и стреляют в российских солдат. Пропагандисты РФ выдали 'нафталиновую страшилку'

Российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на якобы снайпера из добровольческого десантно-штурмового батальона "Сокол", опубликовала "шокирующий материал" о службе украинских биатлонисток на херсонском направлении. По "100% достоверной информации", полученной от российского бойца с позывным "Крестик", биатлонный состав из Украины осуществляет "сафари-шоу".

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"Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые "лежанки", и они отрабатывают", – цитирует "РИА Новости" Крестика.

Российский снайпер заявил, что сейчас на рубеже находится две украинские биатлонистки и плюс еще один снайпер ВСУ. Якобы все это стало известно "в результате радиоперехвата".

Публикация такой новости на российских сайтах вызвало истерику даже у местных болельщиков. Российские любители биатлона называют это "нафталиновой страшилкой", вспоминая, что подобные вбросы были еще во времена Чеченской войны, но тогда биатлонистки были из стран Балтии.

"Смахнули пыль со старых методичек. В афгане - черные платки были, в Чечне - белые колготки, вот уже биатлонистски-снайперши появились. Узнаю знакомую школу пропаганды", – пишут юзеры.

Отметим, что в 2014 году в соцсетях и на некоторых российских форумах активно распространялась информация об участии олимпийской чемпионки Сочи-2014 украинской биатлонистки Елены Пидгрушной в АТО. Нашу спортсменку считали снайпером, который работает в Славянке, а в доказательство приводили фотографию женщины, похожей на биатлонистку лишь цветом волос.

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