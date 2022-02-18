Украинка Джима совершила скачок в 16 позиций в элитной биатлонной гонке Олимпийских игр

В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх завершается биатлонная программа. Первыми на дистанцию 12,5 км массового старта отправились женщины, среди которых оказалась и украинка Юлия Джима. В компании 30 лучших биатлонисток планеты киевлянка финишировала седьмой!

Уже на стартовом отрезке наша олимпийская чемпионка заставила поволноваться, когда упала на трассе, но быстро поднялась. Вскоре на первой стрельбе лежа она сделала один промах, ушла на штрафной круг и оказалась на 23-й позиции.

Видео дня

Однако на втором огневом рубеже Юлия отработала лежа чисто и подскочила сразу на девятое место. Правда, на третьей стрельбе, стоя, Джима при сильном ветре сделала два промаха, как и многие другие конкурентки. После этого украинка шла 15-й.

На последнем огневом рубеже киевлянка стреляла очень долго – 67 секунд, но сумела закрыть все мишени, чтобы на позитиве завершить Олимпиаду. Причем, она сделала меньше всего промахов среди всех участниц гонки – всего три. Уйдя на пятый круг девятой, Юля к финишу сумела подняться на седьмое место, обойдя немку Франциску Пройсс и шведку Эльвиру Эберг.

Победа же досталась 25-летней француженке Жустин Бреза-Буше, несмотря на четыре промаха на стрельбе. Серебряную и бронзовую медали получат норвежки Тирил Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джима неудачно выступила в женской эстафете и промахами на стрельбе лишила сборную Украины шансов на олимпийскую медаль. В итоге наша женская команда финишировала седьмой. Причем, Елена Билосюк (Пидгрушная), Ирина Петренко (Варвинец) и Анастасия Меркушина закрыли мишени без дополнительных патронов.

Однако в спринтерской гонке Юлия стала восьмой, показав на тот момент свой лучший результат в Пекине.