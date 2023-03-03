Украина установила рекорд сезона на Кубке мира по биатлону

Украинские биатлонистки выдали лучший результат в некомандных гонках сезона во время этапа Кубка мира в чешском Нове Место. Наши соотечественницы хорошо зарекомендовали себя в спринте, который состоялся в пятницу, 3 марта.

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Лидер "симне-желтых" Юлия Джима сумела точно пройти оба огневых рубежах, выбив 10 мишеней из 10. 30-летняя киевлянка до последнего боролась за попадание в цветочную церемонию, однако финишировала на 11-м место. Это результат стал лучшим для украинок в сезоне в личных соревнованиях.

Свой рекорд поставила и опытная Елена Билосюк-Пидгрушная. Ей понадобился один дополнительный патрон на лежке. В финишном протоколе олимпийская чемпионка Сочи-2014 оказалась 26-й.

Этот локальный успех позволил Украине закрепиться в топ-10 Кубка наций. Отрыв нашей сборной от Польши, которая идет следом, составляет уже 310 очков.

Победу же в спринте в Нове Место одержала Марта Олсбю Ройселанд из Норвегии, которая прошла дистанцию в 7,5 километров за 19,5 минут. Она на 20 секунд опередила соотечественницу Ингрид-Ландмарк Тандреволд. Третьей стала Анаис Шевалье из Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, между Россией и Беларусью вспыхнул скандал после того, как спортсменов из РБ не допустили к гонке на чемпионате РФ по биатлону.

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