'Учитывая войну': легендарный биатлонист назвал дискриминацией отстранение россиян от спорта

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад выступил проти отстранения российских и беларуских спортсменов от международных соревнований. Пятикратный олимпийский чемпион назвал санкции ва отношении атлетов из страны-агрессорки дискриминацией по национальному признаку.

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Об этом Фуркад заявил в опросе Международного олимпийского комитета (МОК), который был представлен на сайте проекта FrancsJeux. При этом бывший биатлонист выразил поддержку Украине и ее народу, который продолжает противостоять российской агрессии.

"Как представитель спортсменов и спортсмен, я твердо убежден, что мы должны рассмотреть вопрос о допуске российских и беларуских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях. Хотя я понимаю деликатность этого вопроса, учитывая войну в Украине, я считаю, что исключение спортсменов на основании их паспорта или национальности является дискриминационным. Я знаю, что может быть трудно понять мою позицию. Я знаю об этом, я не слепой. Я знаю, что это не облегчает трудности украинского народа. Я на 100% с ними. То, что я поддерживаю возвращение российских и беларуских спортсменов, не означает, что я поддерживаю войну. Этого нет и никогда не будет", – сказал Фуркад.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Они также не должны поддерживать войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорта России Олег Матыцин пожаловался на то, что стране-агрессорке практически невозможно оспорить запрет МОК на выступление спортсменов из РФ под национальным флагом.

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