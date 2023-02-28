Где смотреть 7-й этап Кубка мира по биатлону. Расписание трансляций

2 марта, в четверг, в чешском Нове Место состоится 7-й этап Кубка мира по биатлону. Программа тура включает в себя четыре дисциплины: спринт, гонку преследования, одиночную эстафету и смешанную эстафету.

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Город Нове Место на Мораве, в непосредственной близости от которого в 2007 году за 4 млн евро на высоте 625 метров над уровнем моря был сооружен биатлонный стадион, расположен в 170 км от Праги или в 80 км от Брно. Биатлонная трасса проходит по живописному сосновому лесу и имеет перепад высот от 617 до 665 метров над уровнем моря.

Сборная Украины в этом сезоне на каждом этапе имеет квоту в 5 спортсменов в личных гонках в мужских и женских видах программы. Всего можно заявить по шесть биатлонистов и биатлонисток на этап.

Состав мужской сборной Украины: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Дмитрий Пидручный

Состав женской сборной Украины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина

В прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Полтава" и т.д.).

Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.

Увидеть соревнования можно и на Евроспорт 1. Телеканал доступен на медиасервисе Megogo по подписке "Максимальная".

7-й этап. Нове-Место, Чехия

2 марта, четверг

17:10. Спринт, 10 км, мужчины

3 марта, пятница

17:10. Спринт, 7.5 км, женщины

4 марта, суббота

14:50. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины

16:45. Гонка преследования, 10 км, женщины

5 марта, воскресенье

12:30. Смешанная эстафета, 4 x 6 км

16:15. Сингл-микст

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