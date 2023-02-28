Где смотреть 7-й этап Кубка мира по биатлону. Расписание трансляций
2 марта, в четверг, в чешском Нове Место состоится 7-й этап Кубка мира по биатлону. Программа тура включает в себя четыре дисциплины: спринт, гонку преследования, одиночную эстафету и смешанную эстафету.
Город Нове Место на Мораве, в непосредственной близости от которого в 2007 году за 4 млн евро на высоте 625 метров над уровнем моря был сооружен биатлонный стадион, расположен в 170 км от Праги или в 80 км от Брно. Биатлонная трасса проходит по живописному сосновому лесу и имеет перепад высот от 617 до 665 метров над уровнем моря.
Сборная Украины в этом сезоне на каждом этапе имеет квоту в 5 спортсменов в личных гонках в мужских и женских видах программы. Всего можно заявить по шесть биатлонистов и биатлонисток на этап.
Состав мужской сборной Украины: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Дмитрий Пидручный
Состав женской сборной Украины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина
В прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Полтава" и т.д.).
Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.
Увидеть соревнования можно и на Евроспорт 1. Телеканал доступен на медиасервисе Megogo по подписке "Максимальная".
7-й этап. Нове-Место, Чехия
2 марта, четверг
17:10. Спринт, 10 км, мужчины
3 марта, пятница
17:10. Спринт, 7.5 км, женщины
4 марта, суббота
14:50. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
16:45. Гонка преследования, 10 км, женщины
5 марта, воскресенье
12:30. Смешанная эстафета, 4 x 6 км
16:15. Сингл-микст
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