Состоялась последняя гонка чемпионата мира по биатлону: где Украина

Мужской гонкой с массовым стартом на 15 км завершилась программа чемпионата мира по биатлону, который с 10 февраля проходил в словенской Поклюке.

Украина в этой дисциплине была представлена Артемом Примой, который не смог продемонстрировать высокий результат.

После двух лежек наш соотечественник имел неплохие шансы на попадание в топ-6, однако со стрельбой стоя у 33-летнего уроженца Чернигова не сложилось. 4 неточных попаданий откинули украинца на 21 место.

Победу добыл норвежец Стурла Легрейд, ставший трехкратным чемпионом мира. Его соотечественник Йоханнес Дале финишировал вторым. Третью строчку занял Кантен Фийон Майе.

Отметим, что несколькими часами ранее состоялся женский масс-старт, где украинская биатлонистка финишировала предпоследней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в мужской эстафете наши биатлонисты претендовали на подиум, но провал на одном из этапов лишил команду шансов на медаль.