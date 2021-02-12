Чемпионат мира по биатлону: флаг России запретили в соцсетях

Российским биатлонистам запретили использовать национальную символику в социальных сетях, если публикация имеет отношение к чемпионату мира-2021, который в эти дни проходит в словенской Поклюке.

Об этом заявил генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон, комментируя санкции в отношении России из-за допингового скандала, пишет ТАСС. По словам функционера, в иных случаях спортсмены могут использовать символы РФ.

"Приведу пример. Александр Логинов в прошлом году отлично выступил в Антхольце, там он отпраздновал победу под российским флагом. Если в своей социальной сети он захочет напомнить о том успехе, который он, возможно, считает одним из главных в своей жизни, то может разместить фото с флагом. Запрет на использование российского флага распространяется только на событие, на котором мы находимся. Появление такой публикации мы расценили бы нарушением", – сказал Карлссон.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) запретил россиянам выступать под флагом страны на чемпионата мира.

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