'С этим действительно беда'. У сборной России из-за санкций возникли серьезные проблемы

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров признался, что санкции существенно влияют на выступление российских биатлонистов. По словам Майгурова у винтовок остался еще некоторый запас прочности, а вот с боеприпасами возникли серьезные проблемы.

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"Основная проблема – патроны и их стоимость. С этим действительно беда. Отечественный производитель патронов "Олимп" не в состоянии удовлетворить наши потребности в силу ограниченных мощностей, цена на их продукцию без видимых причин тоже выросла двукратно. Есть пара компаний, которые обеспечивают поставки привычных импортных патронов, но из-за изменения логистических цепочек это обходится чрезвычайно дорого", - заявил Майгуров в эфире "Матч ТВ".

Чиновник уверяет, что с остальной экипировкой ситуация обстоит гораздо лучше.

"Отечественные винтовки, обеспеченные сервисом, тоже представлены на рынке, хотя и подорожали почти в два раза в сравнении с прошлым годом. С лыжами, палками и ботинками несколько проще. СБР использует все свои возможности, стараемся еще и регионам помогать. Хотя условия доставки в Россию изменились, продукция мировых лидеров у нас есть", – сказал глава СБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диплом Майгурова о высшем образовании был признан недействительным, что спровоцировало грандиозный скандал.

Напомним, что 17 марта Международного союз биатлонистов (IBU) отстранил Союз биатлонистов России и Белорусскую федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации в Украине.

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