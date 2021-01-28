Российскую биатлонистку назвали предательницей и посоветовали не возвращать в сборную

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова посоветовала не принимать назад в сборную России бронзовую призерку чемпионата мира по биатлону 2017 года Ольгу Подчуфарову, назвав ее предательницей.

Подчуфарова провела год в Словении, пытаясь получить новое гражданство, однако власти этой страны отказали российской биатлонистке и ей пришлось вернуться на родину.

"Я не поддерживаю её возвращение в сборную. Пусть попадает, конечно, но я сомневаюсь, что девчонки и тренер будут очень рады её возвращению. Предателей не принимаем! Она не первая и она не последняя из тех, кто уезжает из России. Но ведь приживаются. Есть те же девочки из Беларуси. Но Подчуфарову, видимо, там не приняли", – заявила Резцова в интервью "СЭ".

По словам Резцовой, никто не знает истинных причин, почему Ольга уехала из России

"Она же ничего не объяснила. Думаю, без особого желания её захотят увидеть в команде", - подытожила чемпионка ОИ.

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