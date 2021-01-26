Российской чемпионке мира по биатлону отказали в гражданстве Словении из-за ее "невысокого уровня"

Знаменитая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова вынуждена вернуться на родину после годичного пребывания в Словении и неудачной попытки получить гражданство этой страны.

Известный словенский лыжный и биатлонный тренер Владимир Королькевич одной из реальных причин назвал недостаточную квалификацию чемпионки мира среди юниоров 2013 года.

Королькевич заявил, что вопрос согласовывался на уровне правительства, так как ему хотелось получить сильную спортсменку к домашнему чемпионату мира.

"На запрос о гражданстве пришёл отрицательный ответ. Официальной причиной стало несоответствие уровня зарплаты минимальному стандарту Словении. Но я думаю, что главная причина не в этом. Есть более весомые моменты. Видимо, посчитали, что это спортсменка не того уровня", – рассказал специалист в интервью NEWS.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анна Елисеева, супруга биатлониста сборной России Матвея Елисеева в грубой форме послала всех российских болельщиков, недовольных результатом ее мужа.