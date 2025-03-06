Бывший российский биатлонист Павел Юровских отправился воевать против Украины и был ликвидирован украинскими военными. Окупант был ранен на Авдеевском направлении и спустя несколько месяцев скончался в госпитале.

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Юровских родился в Каменске-Уральском, занимался биатлоном и был кандидатом в мастера спорта. В 2022 году его мобилизовали, после чего он отправился воевать в составе оккупационных сил.

В феврале 2025 года благодаря слаженным действиям наших воинов получил серьезные повреждения, которые оказались несовместимы с его существованием.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 января российский гандболист Илья Кожевников погиб на войне в Украине. 29-летний голкипер подписал контракт с министерством обороны России, чтобы заработать на убийствах украинцев, однако встреча с "желто-синей" артиллерией стала для него последним, что он увидел.

5 января, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского боксера Владислава Юркевича. 22-летний уроженец Бирюсинска (Иркутская область) в начале декабря 2024 года на Курском направлении словил прилет украинского FPV-дрона.

До этого ВСУ уничтожили бывшего защитника сборной России по футболу. 43-летний москвич отправился на фронт, чтобы избежать тюремного срока.

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