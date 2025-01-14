Роспропаганда в припадке назвала 'позорной провокацией' флаг Украины на Кубке мира по биатлону

Российская пропаганда продолжает биться в истерике из-за поступка биатлонистов сборной Норвегии, которые развернули флаг Украины на этапе Кубка мира в Оберхофе на минувших выходных. Псевдожурналисты назвали ситуацию "позорной провокацией", не сумев объяснить в чем ее смысл.

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Об это пишет прокремлевское издание "Советский спорт" в своем материале "Позорная провокация на Кубке мира. Норвежские биатлонисты позировали с флагом Украины". В подводке к тексту автор бравирует словами о том, что некоторым норвежцам не светит подиум, "когда выступают российские спортсмены".

"Церемония вручения призов и цветов не прошла без политической акции. Украинец принес флаг своей страны, норвежцы помогли растянуть его на подиуме, и все шестеро участников церемонии сфотографировались вместе с флагом. Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный был только рад тому, что его политическая акция нашла отклик у биатлонистов из Норвегии и Франции. Он сказал, что гордится тем, что вместе с ним флаг Украины держали иностранные спортсмены, а также поблагодарил их за поддержку", – пишет обозреватель Денис Бабин.

Он также напомнил о том, что "в 2022 году в течение трех месяцев Пидручный принимал непосредственное участие в СВО (так россияне позорно называют войну против нашей страны. – Ред.) на стороне Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, российский олимпийский чемпион Александр Тихонов обозвал норвежцев болванами за то, что биатлонисты сборной поддержали Украину.

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