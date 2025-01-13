'Болваны. Вымирающая нация': чемпион ОИ из РФ изошел желчью из-за флага Украины на этапе КМ по биатлону

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов набросился с оскорблениями на норвежских биатлонистов, которые развернули флаг Украины на этапе Кубка мира в Оберхофе. Россиянин с характерными для граждан РФ злобой, желчью и пренебрежением раскритиковал европейцев за поддержку нашей страны.

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Об этом Тихонов заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Бывший биатлонист в настоящем припадке ненависти назвал норвежцев "вымирающей и профашистской нацией", которой никогда не существовало. Ярый приспешник диктаторского режима Владимира Путина и фанат войны в Украине потребовал от спортсменов "не лезть в политику".

"Для меня Норвегия как нация никогда не существовала. Норвежские биатлонисты прикрываются астмой и обманывают мировой спорт. Это профашистская нация, их земля залита кровью наших солдат. Я никогда не дружил с норвежцами. Они отмороженные скупердяи. Имея миллиард в кармане, будут помирать голодными. Мой совет норвежским биатлонистам – занимайтесь своим делом, тренируйтесь, соревнуйтесь, но не лезьте в политику, это вам не дано. Норвежцы – просто болваны, вымирающая нация", – сказал Тихонов.

Ранее олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова обвинила Стурлу Легрейда, Тарьей и Йоханнеса Тиннеса Бе в нежелании видеть россиян на международных турнирах.

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