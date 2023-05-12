newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Чемпионка ОИ из РФ поставила МОК единственное условие, при котором Россия согласится выступить на Олимпиаде-2024

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
2,4 т.
Чемпионка ОИ из РФ поставила МОК единственное условие, при котором Россия согласится выступить на Олимпиаде-2024

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе потребовала от Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из страны-агрессорки к Играм в Париже под флагом РФ. Она отметила, что только при выполнении этого условия ее соотечественники согласятся выступить на ОИ-2024.

Видео дня

Об этом Влябе заявила в комментарии порталу Sport24. Она выразила несогласие с мнением известного комментатора телеканала "Матч ТВ" Дмитрия Губерниева, который призвал россиян готовиться к катастрофе, так как их сборная пропустит четыре ближайшие Олимпиады.

Чемпионка ОИ из РФ поставила МОК единственное условие, при котором Россия согласится выступить на Олимпиаде-2024

"Прогноз Губерниева? Да мне вообще его прогнозы неинтересны. Пусть говорит, что десять Олимпиад пропустим. Но могу сказать, что нельзя нам ехать без флага и гимна – это основное условие нашего участия. Надо пытаться вернуться на Олимпиаду, но только с национальной символикой и гимном. В нейтральном статусе никто не поедет", – сказала четырехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках.

Чемпионка ОИ из РФ поставила МОК единственное условие, при котором Россия согласится выступить на Олимпиаде-2024

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков намекнул на то, что РФ будет бойкотировать Игры в Париже. А Федерация фехтования РФ отказалась участвовать в международных турнирах.

Чемпионка ОИ из РФ поставила МОК единственное условие, при котором Россия согласится выступить на Олимпиаде-2024

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК).рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Чемпионка ОИ из РФ поставила МОК единственное условие, при котором Россия согласится выступить на Олимпиаде-2024

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Государственной думы Роман Терюшков пригрозил "позором и стыдом" российским спортсменам, которые осудят войну в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!