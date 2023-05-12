Чемпионка ОИ из РФ поставила МОК единственное условие, при котором Россия согласится выступить на Олимпиаде-2024

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе потребовала от Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из страны-агрессорки к Играм в Париже под флагом РФ. Она отметила, что только при выполнении этого условия ее соотечественники согласятся выступить на ОИ-2024.

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Об этом Влябе заявила в комментарии порталу Sport24. Она выразила несогласие с мнением известного комментатора телеканала "Матч ТВ" Дмитрия Губерниева, который призвал россиян готовиться к катастрофе, так как их сборная пропустит четыре ближайшие Олимпиады.

"Прогноз Губерниева? Да мне вообще его прогнозы неинтересны. Пусть говорит, что десять Олимпиад пропустим. Но могу сказать, что нельзя нам ехать без флага и гимна – это основное условие нашего участия. Надо пытаться вернуться на Олимпиаду, но только с национальной символикой и гимном. В нейтральном статусе никто не поедет", – сказала четырехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков намекнул на то, что РФ будет бойкотировать Игры в Париже. А Федерация фехтования РФ отказалась участвовать в международных турнирах.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК).рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

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