Россия пропустит четыре Олимпиады: комментатор 'Матч ТВ' призвал россиян готовиться к катастрофе

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность в том, что сборная его страны не выступит на Олимпийских играх в ближайшие восемь лет. По мнению журналиста, нынешние решения некоторых федераций о допуске представителей РФ к соревнованиям не имеют ничего общего с их реальным участием в турнирах.

Видео дня

Об этом Губерниев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ", комментируя отстранение от соревнований трех олимпийских чемпионок по фехтованию – Софьи Великой, Софии Поздняковой и Яны Егорян. Дмитрий добавил, что в будущем участвовать в Играх будут ныне юные атлеты, которые не связаны с армейскими и силовыми структурами.

"Мой прогноз по‑прежнему пессимистичный. Думаю, что мы пропустим даже не две Олимпиады (грядущую летнюю и зимнюю), а целых четыре. И возможность выступить на ОИ в далеком, думается мне, будущем будет у спортсменов, которым сейчас совсем мало лет, которые фактически еще в юниорах даже выступают. Может быть, по юношам или по девушкам. И которые не связаны контрактами с теми или иными спортивными обществами. В любом случае все эти допуски, резюмирую, целого ряда федераций не значат ничего! Мы не будем выступать!" – отметил Губерниев.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК).рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков намекнул на то, что РФ будет бойкотировать Игры в Париже. А Федерация фехтования РФ отказалась участвовать в международных турнирах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!