Призывал 'дисквалифицировать все страны НАТО': чемпион ОИ из РФ заговорил о 'застое и деградации' биатлона в России

Российский женский биатлон ждет сползание вниз, если работу с национальной сборной продолжит ее нынешний тренер Михаил Шашилов. Специалист делает ставку только на своих воспитанниц, а в команде процветает настоящее кумовство.

Такое мнение в интервью Sport24 выразил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, ранее призывавший "дисквалифицировать все страны НАТО" из биатлонных соревнований. Он отметил, что работа Шашилова – настоящая катастрофа для всего женского биатлона России.

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"Шашилов мыслит не по-государственному, а местечково – лишь бы протащить своих. Вот что он делал. Такие люди не должны работать в сборной. Ему вообще не место в национальной команде. Он должен у себя где-то там работать. Если Шашилов останется, это приведет к катастрофе. Регресс совершенно очевиден. Не будет никакого развития в женском биатлоне. Это будут годы застоя или вообще деградации. Очень надеюсь, что он хотя бы не будет старшим тренером. И то это слишком много для него", – сказал Васильев.

Отметим, что российские спортсмены отстранены от соревнований Международным союзом биатлонистов (IBU) из-за военной агрессии РФ в отношении Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская биатлонистка Дарья Сидорова отказалась продолжать карьеру в сборной Украины и вернулась на родину после нападения ее страны на наши территории.