После завершения карьеры, скорее всего, буду жить в России, – украинская биатлонистка

Биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех призналась, что с большой долей вероятности будет жить в России после завершения спортивной карьеры, так как ее парень живет в РФ.

В интервью изданию suspilne.media спортсменка рассказала, что редко бывает в нашей стране, но при подходящей возможности приезжает к своим родственникам в город Вишневое, который находится в Киевской области. По словам Екатерины, она считает себя гражданкой Украины.

"Я – гражданка Украины. И официально, по документам, у меня есть паспорт. Я себя считаю гражданкой Украины. Редко бываю в стране, почти весь год по сборам. Но когда выпадает возможность, то приезжаю в Вишневое – здесь живет моя тетя, крестная и племянницы. Здесь меня даже крестили, это как второй родной город. Ранее ежегодно прилетали сюда с родителями к родственникам. Где буду жить после завершения карьеры? Не могу заглядывать так далеко, поэтому не скажу честно. Мне нравится в Украине, но поскольку у меня молодой человек из России, то, скорее всего, буду жить в России, но не исключаю варианта, что мы будем приезжать сюда", – рассказала Бех.

Она является уроженкой России, но в 2018 году вместе с двумя соотечественницами и тренером переехала в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Союз биатлонистов РФ разрешил ей выступать за нашу национальную команду, отметив дружеские отношения между федерациями двух стран.