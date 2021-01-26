Пидгрушная ответила на вопрос о дедовщине в сборной Украины по биатлону

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная призналась, что при отборе в национальную команду для тренерского штаба важны лишь результаты.

Знаменитая биатлонистка отвергла любые предположения о дедовщине в сборной.

"Когда сейчас говорят: Пидгрушная, иди на пенсию, дай дорогу молодым. Да не вопрос! Обыграйте – я пойду! Даша Блашко начала стабильно выступать – у нее есть проблемы с попаданием в команду? Нет. Настя Меркушина выступала стабильно – также была в команде, никто ее не ограничивал. Катя Бех проявила себя – она также в команде. У нас нет какой-то дедовщины, когда попадают в состав команды за фамилию", – цитирует Пидгрушную biathlon.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 7-м этапе Кубка мира по биатлону Пидгрушная финишировала 16-й в индивидуальной гонке.

На 6-м этапе в спринте Елена заняла 62-е место, показав худший результат в сборной Украине.