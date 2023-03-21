Автор исторической победы Украины в биатлоне учит полицейских, а ее коллега стала любимицей Лукашенко и не осудила войну

27 лет назад, в марте 1996 года, украинская спортсменка впервые победила на Кубке мира по биатлону. На этапе в словенской Поклюке киевлянка Татьяна Водопьянова стала первой в индивидуальной гонке на 15 км. А уже в следующем году в Японии Татьяна помогла выиграть дебютное "золото" и в женской эстафете.

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После безмедального окончания для Украины последнего биатлонного сезона OBOZREVATEL решил вспомнить те исторические победы наших стреляющих лыжниц и рассказать, как сейчас живет первая чемпионка страны и почему не хочет говорить о своей титулованной коллеге по сборной Елене Зубриловой.

В тот исторический день в Поклюке 7 марта 1996 года Водопьянова прошла 15-километровую биатлонную классику без единого промаха. За спиной у украинки осталась чемпионка мира в командной гонке из Беларуси Наталья Пермякова, которая с одним промахом уступила Татьяне 14,9 с и довольствовалась "серебром".

Третье место заняла титулованная немка Катрин Апель, которая пользовалась бешеной популярностью еще и благодаря своей привлекательной внешности. Олимпийская чемпионка Апель допустила два промаха и проиграла Водопьяновой 33,5 с.

Интересно, что первую победу на Кубке мира бывшая лыжница Водопьянова могла добыть тремя месяцами ранее – 7 декабря 1995 года в шведском Эстерсунде. Но тогда в индивидуалке Татьяна стала второй после легендарной немки Уши Дизль. Обе биатлонистки допустили по три промаха, но медалистка пяти Олимпиад из Баварии пробежала 15 км на 25 секунд быстрее украинки. А "бронзу" в той гонке вырвала не менее легендарная шведка Магдалена Форсберг.

А в марте 1997 года на этапе в Японии, который стал репетицией перед зимней Олимпиадой-1998 в Нагано, до первого "золота" наконец-то добежала и наша женская эстафета. Стартером Украины была Нина Лемеш, далее принимали эстафету Елена Петрова и Валентина Цербе-Несина, а победный финиш обеспечила Татьяна Водопьянова, привезя россиянкам 50 с.

Правда, самой Водопьяновой больше запомнилась другая победная эстафета украинок – на Кубке мира в Рупольдинге в 1999 году, когда неожиданно для многих Татьяна показала просто крейсерский ход и на последнем круге опередила олимпийскую чемпионку из Германии Мартину Целльнер. Немка не сразу увидела, когда Водопьянова вылетала из-за поворота на финиш, и ничего не смогла сделать.

"Я свои гонки плохо помню, но эту запомнила. Я пришла на стойку, когда Целльнер уже отстрелялась и побежала. Мне удалось отстреляться за 19 с. В результате разрыв между нами составлял 12 с. И я их отыграла. Как говорится, находилась "на коне". За 2,5 км сократила отставание. Когда увидела Целльнер на горизонте, дополнительные силы откуда-то появились. И за 100 м до финиша я ее обогнала. Этого действительно никто не ожидал", – рассказала Татьяна в интервью sport24.ua.

В той эстафетной четверке компанию Водопьяновой составили Лемеш, Петрова и Елена Зубрилова. Последняя тогда вообще набрала прекрасную форму, начала обыгрывать таких звезд, как немка Уши Дизль, норвежка Лив-Грете Шелбрейд, француженка Каринн Ниогре и шведка Магдалена Форсберг.

Правда, шведке Елена уступила 11 очков в битве за лидерство в общем зачете Кубка мира и Большой Хрустальный глобус сезона-1998/99. Зато выиграла зачет в преследовании и масс-старте и принесла Украине первые малые глобусы.

После завершения биатлонной карьеры первая украинская чемпионка Кубка мира Водопьянова работаете преподавателем в Национальной академии внутренних дел. Получила звание майора полиции. Начинала в одном отделе НАВД, а потом перевелась на кафедру огневой подготовки, где преподает уже 8 лет.

Свою команду Татьяна вспоминает с теплотой, но говорить о Зубриловой, которая в 2002 приняла гражданство Беларуси и считается любимицей Лукашенко, не хочет.

А бывшая украинская биатлонистка во время протестов 2021 года открыто поддержала политику беларуского диктатора, подписала провластное письмо, встав на сторону Лукашенко, и вошла в НОК Беларуси.

Также Зубрилова не осудила вторжение РФ в Украину с участием ее новой "родины", за что бывшую коллегу по команде пристыдила Цербе-Несина, напомнив, что дочь Елены проживает в Киеве, а мама – в Шостке Сумской области!

Тем не менее на третий день полномасштабного вторжения России, в том числе и со стороны Беларуси, Зубрилова стояла по левую руку от Лукашенко на соревнованиях по биатлону в Раубичах.

А у Водопьяновой сейчас еще и мини-приют для собак. Преимущественно это лабрадоры, которые ей как дети, но есть и другие породы. Ради собак спортсменка в свое время сменила квартиру в городе на дом в Вышгородском районе.

Чтобы прокормить свою стаю в последние годы и особенно во время войны, бывшая спортсменка выращивала овощи, ягоды, фрукты, консервировала их. А потом плоды своего труда продавала.

Также весь последний год Татьяна занималась волонтерством – спасала, лечила и пристраивала животных. Были "жильцы" из Бучи, Ирпеня и даже Марьинки. Некоторые собачки отправились в Австрию, Германию, Италию и даже Испанию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сборная Украины антирекордом завершила Кубок мира по биатлону.

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