Впервые в истории. Украина антирекордом завершила Кубок мира по биатлону

В воскресенье, 19 марта, в Норвегии завершился заключительный, 9-й этап Кубка мира по биатлону. Сборная Украины за все 9-й туров не смогла завоевать ни единой награды, что случилось впервые в истории выступлений нашей страны на престижнейшем биатлонном соревновании планеты.

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Лучшим результатом "желто-синих" на Кубке мира-22/23 стало 5-е место, которую заняли Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насыко и Антон Дудченко в эстафете в Эстерсунде.

В своем первом сезоне (1992/1993) украинские атлеты завоевали сразу две медали. Надежда Белова взяла "серебро" в индивидуальной гонке, а Валентина Цербе-Несина "бронзу" в олимпийском спринте Лиллехамера, который тоже пошел в зачет Кубка мира.

С этого момент в течение каждого сезона биатлонисты Украины привозили с КМ хотя бы одну награду.

В прошлом сезоне Артем Тищенко и Дарья Блашко стали бронзовыми призерами в одиночной смешанной эстафете на 5-м этапе в Оберхофе.

Последнее "золото" украинские болельщики видели на своих кумирах в сезоне-2018/19. Тогда Юлия Джима сенсационно выиграла индивидуальную гонку на 1-м этапе в Поклюке.

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