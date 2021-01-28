Олимпийский чемпион о скандале с Россией в IBU: я шокирован. Это катастрофа

Олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе заявил, что шокирован результатами расследования по делу бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.

В отчете говорится, что бывший глава IBU защищал интересы России практически во всех аспектах. В том числе, прикрывая страну во время допинг-скандалов.

"Я шокирован тем, что прочел в отчете. Это катастрофа для нашего спорта. Для IBU, как организации, это выстрел в живот. Они потеряли в этом всю свою честность. Когда я думаю, о том, что, например, кто-то из них мог защищать допингистов в CAS, возникает неприятное чувство. Еще более ужасно то, что за ниточки дергал норвежец", – заявил титулованный биатлонист сборной Норвегии телеканалу TV 2.

Бе признался, что раньше думал о Бессеберге как о человеке, который много сделал для биатлона, в частности в борьбе с допингом.

"Я всегда чувствовал, что у нас в Норвегии, в характере заложена только честная игра и никакого допинга, но теперь я боюсь, что мы, другие норвежцы, можем быть обвинены в употреблении запрещенных препаратов. Я никоим образом не чувствую ответственности за то, что произошло, и я не знаю лично Бессеберга, но все равно воспринимаю это близко к сердцу", – отметил Бе.

Как сообщил OBOZREVATEL, комиссия IBU выяснила, что Россия оплачивала услуги проституток и поездки на охоту Бессебергу, которого признали виновным в сокрытии положительных допинг-проб спортсменов из РФ.