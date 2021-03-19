Россиянка расплакалась в прямом эфире после 100-го места на КМ по биатлону

Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич не смогла сдержать слезы во время интервью после женского спринта в рамках 10-го этапа Кубка мира по биатлону, который она закончила на 100-м месте.

Как сообщает издание "Чемпионат", представительница РФ объяснила такой результат проблемами с винтовкой. По словам спортсменки, трудности возникли у нее после падения на одном из поворотов.

"Упала на повороте, меня сильно развернуло. Села на винтовку, полностью вырвался затыльник – это задняя часть винтовки. Я поняла это, когда поехала дальше. Весь второй круг у меня болтался крюк. Думаю, тренеры видели, что у меня сильно болтается винтовка. Приехала, вырвала его. Из-за того, что резинка была внизу, пришлось вырвать ее, чтобы не мешала стрелять. Но, как оказалось, было сложно что-то вообще сделать на рубеже стоя. Можно, наверное, было просто выстрелить в небо пять раз и уходить. Я старалась попадать. Была какая-то надежда", – рассказала о ситуации Казакевич.

Отметим, что она допустила два промаха из положения лежа, а затем еще пять на "стойке". 100-е место стало худшим показателем в истории российского биатлона.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины также неудачно выступила на старте 10-го этапа Кубка мира.