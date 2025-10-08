'Мир молчит, а мы выживаем'. Знаменитая олимпийская чемпионка не здержалась, выложив видео с происходящим в Сумах

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по биатлону Вита Семеренко эмоционально отреагировала на ежедневные атаки российских дронов по Сумам. 39-летняя спортсменка, которая родом из этого региона, призналась, что жизнь там превратилась в постоянное испытание страхом и болью.

Во вторник, 7 октября, российские оккупанты беспилотниками нанесли удары по объекту критической инфраструктуры в Сумах. В результате атаки были повреждены три многоэтажки, жилые помещения и троллейбус.

"Каждый день — новые "Шахеды", новые потери. Мир молчит, а мы выживаем… Сумы. Каждый день и каждую ночь — взрывы и страх. Мирных людей убивают дронами. Россия – терор", – написала Семеренко у себя в Instagram.

В апреле Вита Семеренко эмоционально отреагировала на очередные обстрелы российскими оккупантами родного для нее Краснополья. Спортсменка опубликовала видео из родного поселка, где видны разрушенные дома и разбитые улицы.

23 марта спортсменка сообщила о смерти своей бабушки, которой за два дня до этого исполнилось 90 лет. В трагедии Вита обвинила россиян. Напомним, что в сентябре 2021-го у сестер умерла мама.

Семеренко — одна из самых титулованных украинских биатлонисток. Она семь раз поднималась на пьедестал чемпионатов мира, выигрывала этапы Кубка мира и неоднократно становилась чемпионкой Европы. На Всемирной зимней универсиаде спортсменка завоевала четыре награды — "золото", "серебро" и две "бронзы".

Вита также известна своими выступлениями на мировых первенствах: серебро в эстафете на чемпионате 2008 года в Эстерсунде, личные "бронзы" в Ханты-Мансийске-2011 и Рупольдинге-2012. На Олимпиаде в Сочи она несла флаг сборной Украины на церемонии закрытия и является полным кавалером ордена княгини Ольги.

