'Життя забрали кляті росіяни'. В семье знаменитых сестер Семеренко случилась смертельная трагедия

Украинская биатлонистка Вита Семеренко сообщила о смерти своей бабушки. Женщина скончалась 23 марта, всего через два дня после того, как ей исполнилось 90 лет. Спортсменка уверена, что ее бабушка могла бы прожить еще долгие годы, если бы не война.

Видео дня

"Ее жизнь забрали клятые россияне. Когда насилием стирали мое Краснополье за три дня, они забрали и бабушку. Стерли мой дом, стерли ее жизнь, стерли память", – написала Семеренко у себя в Instagram.

Биатлонистка подчеркнула, что ее родной поселок в Сумской области сильно пострадал от российской агрессии. В первые недели полномасштабного вторжения Краснополье оказалось под обстрелами и было частично разрушено. Среди множества жертв – и ее семья.

Семеренко не скрывала своих эмоций, назвав захватчиков нелюдями и выразив уверенность в том, что они понесут наказание за все содеянное. "Вы не люди – вы звери, и расплата придет", – добавила она.

Вита и ее сестра-близнец Валя Семеренко – одни из самых титулованных украинских биатлонисток. Они становились олимпийскими чемпионками, выигрывали чемпионаты мира и Европы, однако теперь Вита вынуждена говорить не о спортивных достижениях, а о трагедии в своей семье.

Напомним, что в сентябре 2021-го у сестер умерла мама.

Как сообщал OBOZ.UA, Вита Семеренко была дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил, сообщает Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ). 38-летняя сумчанка пропустила три допинг-теста в течение календарного года.

Срок дисквалификации олимпийской чемпионки Сочи-2014 в эстафете будет рассчитываться с момента ее временного отстранения – 20 марта 2024 года.

Семеренко является семикратным призером чемпионатов мира, победителем и призером Кубка Мира по биатлону, многократной чемпионкой Европы. На XXIII Всемирной зимней универсиаде выиграла 4 медали (1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовых).

На чемпионате мира 2008 года в Эстерсунде Вита заняла второе место в эстафете. На чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске Вита Семеренко завоевала личную бронзовую медаль в индивидуальной гонке. На чемпионате мира 2012 года в Рупольдинге Вита Семеренко завоевала вторую в карьере личную бронзовую медаль в спринте.

На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи была знаменосцем сборной Украины. Полный кавалер ордена княгини Ольги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!