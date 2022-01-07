'Лыжи не едут': украинские звезды биатлона объяснили неудачу в Оберхофе

По итогам спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе многолетние лидеры сборной Украины – Дмитрий Пидручный и Артем Прима – не попали даже в топ-40. Они сделали по четыре промаха и не набрали ни одного очка в генеральную классификацию. Наши биатлонисты находились в хорошем физическом состоянии, но сетуют на погодные условия.

В комментарии "Суспильному" 34-летний Прима с негативом отозвался о своем выступлении 7 января.

"В Оберхофе, как всегда, сильный ветер, поэтому со стрельбой у меня не вышло. Также я не очень доволен лыжами: выбрал не ту структуру, из-за чего скольжение оказалось не таким, как следует.

Так что гонку для себя оцениваю как очень плохую. Хотя можно было бы составить соперникам конкуренцию. Физически я себя чувствую хорошо, так же было и на тренировках. Теперь надеюсь исправить ситуацию на следующих стартах", – сказал представитель Чернигова.

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В аналогичном стиле рассуждал и капитан "сине-желтых" Дмитрий Пидручный.

"Были тяжелые погодные условия, сильный ветер. Физическое состояние позволяло мне бороться за более высокие места, но не удалось хорошо провести стрельбу. Поэтому впечатления остались от гонки не очень позитивные.

Хотя на трассе чувствовал себя нормально. Посмотрим еще, что покажет анализ", – заметил тернополянин.

В субботу в Германии пройдут две смешанные эстафеты, в воскресенье – гонки преследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пидгрушная под чужим именем бежала в чемпионате Украины: "Заговора тут нет".

Напомним, где смотреть 5-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций.