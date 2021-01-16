Украина установила рекорд на Кубке мира по биатлону

Мужская сборная Украины по биатлону во время эстафеты на 6-м этапе Кубка мира использовала только два дополнительных патрона, продемонстрировав лучший результат в истории нашей страны в этой дисциплине, сообщает Suspilne.media.

Украина, которая в гонке была представлена Артемом Тищенко, Дмитрием Пидручным, Антоном Дудченко и Артемом Примой, заняла шестое место.

Предыдущий рекорд был установлен в финском Контиолахти на чемпионате мира 2015 года, где наша команда стала 9-й, использовав три запасных патрона.

Отметим, что Украина после шести этапов занимает 9-ю строчку в биатлонном зачете Кубка наций. У "сине-желтых" 2952 очка. Они на 22 пункта опережают идущую десятой Швейцарию. На первом месте Норвегия (4714).

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный второй год подряд занял первое место на конкурсе стрелков в рамках Рождественской гонки, которая прошла в немецком Рупольдинге.