Историческую медаль в биатлоне украинка завоевала в чужих ботинках и после падения соперницы: 30 лет нашей первой независимой награде ОИ

30 лет назад на Олимпийских играх-1994 в Лиллехаммере биатлонистка Валентина Цербе завоевала для Украины первую медаль в истории существования нашей независимой сборной. Спортсменка из Житомира финишировала третьей в спринте, хотя изначально не должна была ни ехать в Норвегию, ни стартовать в личной гонке. У нее даже своих лыж для таких соревнований не было.

OBOZ.UA вспомнил, как биатлонистка пришла к своей самой большой спортивной победе 23 февраля 1994 года и в один миг превратилась из запасной в звезду команды.

По словам Цербе, она пришла в биатлон уже "бабушкой", когда в 18 лет решила переехать из Житомира в Прилуки, где устроилась работать на мебельный комбинат и параллельно пришла в секцию: "Помню, как пришла на лыжную базу, познакомилась с тренером. Когда делала первую "укатку", то оглянулась по сторонам. Рядом были 5–6-классники Деркач и Лемеш".

Конкуренция в сборной перед Олимпиадой-1994 была чоень большой. Валентина не попала в начале сезона в основной состав для участия в Кубке мира. А тогда, если тебя не отбирали в сборную, то не брали на обеспечение. Однако Цербе все равно продолжала тренироваться, как бы тяжело ей не было.

Со знакомой лыжницей биатлонистка снимала дешевую квартиру, где спали вдвоем на одной панцирной койке. А поскольку в жилье не было газа, то приходилось готовить на электроплитке до часу ночи.

Поскольку личный тренер Николай Зоц не мог оставить своих юниоров, и на "вкатку" в сезон в Россию Валентина поехала вместе с черниговскими лыжниками: "Помню, что тренер дал мне задание бегать по 40 км в день. Утром приходила на тренировку, когда еще никого не было, а вечером уходила самой последней. Ребята-лыжники смеялись: "Валя, тренер не видит, мы никому не скажем, если ты посачкуешь". Но спортсменка делала все на совесть.

Как назло в предолимпийский год на чемпионате Украины биатлонистка сильно травмировалась. Врач был неумолим – про Игры в Норвегии она должна была забыть. Однако Цербе не отступила и провела судьбоносное первенство страны практически на одних уколах. И эта травма колена до сих пор дает о себе знать.

В дополнение ко всем испытанием у Валентины возникли огромные проблемы с экипировкой. Во время последнего предолимпийского отбора в Тысовце она жила с черниговскими юниорами в холодной гостинице, а вещи после тренировок сушили на самодельном камине. За день до старта единственный комбинезон Валентины случайно упал на камин – сгорели калоши.

"Пришлось из комбинезона сделать "велосипедки". Сверху я надела обычные болоньевые штаны и пошла на пристрелку. А вечером у Иры Корчагиной, вернувшейся с этапа Кубка мира, выпросила для старта тренировочный комбинезон. На следующий день тренер меня в чужом комбинезоне не узнала. Обувь брала у Марины Пестряковой, сумской лыжницы. Надевала ее мокрые ботинки, которые весили несколько килограммов, и стартовала", – впоминала будущая звезда.

И в таких условиях Цербе ухитрилась победить. А наставники сборной все равно не хотели включать ее в основной и уже набросанный состав: "Даже руководство, после моих побед в гонке и спринте в Карпатах, подходило и тихонько спрашивало: "А ты там ничего не кушала?", имея в виду допинг…"

Тем не менее Валентину взяли для просмотра на этап Кубка мира в немецкий Рупольдинг, где она была поражена всем – от культуры и непривычной чистоты до роскошных трасс и звезд вроде Уши Дизль по соседству: "На дистанции я оглядывалась и переживала не мешаю ли им. Настоящий шок!" Но дебютантка неплохо себя проявила и отправилась на этап в Антерсельву.

На соревнованиях в Италии Цербе бежала первый этап эстафеты и передала ее пятой с хорошим временем. После чего начальник команды, который изначально не видел ее в составе, облегченно выдохнул: "Ура! Мы нашли стартера". Так что на Олимпиаду-1994 Валентину взяли запасной с прицелом на командную гонку.

"Можно вспомнить еще много таких моментов в моей карьере. Начиная с того, как празднично "Динамо" провожало своих спортсменов в Лиллехаммер, а я сидела в гостинице и думала, что такого не заслужила, и заканчивая тем, как мне выдали бэушную олимпийскую экипировку Надежды Филатовой. И если бы не вмешательство моего первого тренера Александра Прядко, я так бы и осталась с прожженной на камине шапочкой Adidas. Но нет смысла продолжать вспоминать об этом. Потому что Олимпиада – это в первую очередь праздник. Мне выпал уникальный шанс и я им воспользовалась", – позже говорила уже Цербе-Несина.

А тогда, в 1994-м в Норвегии, Валентина вообще не должна была стартовать в личных гонках. Но тут ей на руку сыграла ошибка ее коллеги Елены Петровой, которая заблудилась в индивидуальной гонке, напутав с прохождением кругов. Тренеры в последний момент решили дать шанс Цербе, мол, посмотреть ее перед эстафетой. И на своем третьем международном старте она переписала историю.

Причем у Валентина даже не было подходящих лыж: "Я взяла единственные лыжи юниорки Нины Лемеш, которые ей купили братья. Это просто чудо, что в ту погоду они поехали, я даже не говорю, что помогали мне бежать, но хотя бы не мешали! И только после того, как все поняли, что у меня "бронза" и мне нужно идти на пьедестал, быстро вручили новые фирменные. Позже те лыжи у Лемеш украли".

Естественно, никому не известная Цербе не была в числе фаворитов олимпийского спринта. А тренер Василий Карленко предупредил: "Лыжи не едут – стреляем "в ноль". Винтовка плохая – стреляем "в ноль". То, что я и сделала – прошла два огневых рубежа без промахов".

А отстреляться 23 февраля смогли далеко не многие. Коварная трасса в Лиллехаммере подкосила многих претендентов на медаль из-за своего весьма серьезного подъема перед огневым рубежом. Уже после лежки из борьбы выбыли олимпийская чемпионка из Франции Ан Бриан и немка Петра Беле, а стойка поставила крест на шанса титулованной россиянки Анфисы Резцовой, которая вообще не закрыла ни одной мишени.

А вот будущая Цербе-Несина после стрельбы стоя уходила на дистанцию первой, выигрывая у Канадки Бедар 10,1 секунды. К сожалению, на финише Валентина проиграла ей какие-то 1,2 секунды и ничтожную одну десятую белоруске Светлане Парамыгиной.

Но если учесть, что Бедар приехала на Игры с личным массажистом и поваром, а Валентина соревновалась в экипировке с чужого плеча, то награда нашей спортсменки вообще выглядит настоящим чудом: "Пока все бежали на" Мерседесе", я бежала на "Запорожце". Если все имели высокие сапоги, то я – старую модель".

Но драматическая развязка в спринте наступила уже после финиша Бедар: казашка Инна Шешкиль на последнем кругу шла по времени второго места, которое бы она и заняла, но упала за 4 метра до финиша, став второй, а Валентина удержала свою "бронзу".

"В то, что останусь в тройке, не верила до последнего. Сомневалась, даже когда уже позвали на пьедестал. Первым человеком, которого я встретила по дороге на награждение, была Лена Зубрилова. Ее поздравление прозвучало приблизительно так: "Тебе просто повезло!", – признавалась Цербе.

А поскольку медали от спортсменки в тот день не ожидали, то и представителей команды на стадионе практически не было. Рядом были только переводчик и допинг-офицеры. При этом переводчик, не зная возможностей биатлонистки, ее предупредил: "Валя, говори что попало. Переведу – как надо".

"Меня стали спрашивать об Украине. Я сказала, что у нас есть не только Чернобыль. Потом спросили о распаде СССР. Обратила внимание на то, что на пьедестале оказались сразу две представительницы постсоветских стран. "Если была бы одна страна, то попасть на соревнования нам было бы крайне трудно", – добавила я. После этого переводчик подошел ко мне и попросил прощения за слова в начале. А Парамыгина отшутилась: "Ты выступала на украинском языке для того, чтобы я ничего не поняла?", – рассказывала украинка.

Наверное, самым приятным в тот день было поздравление от мужа Анатолия, военного по профессии, который тогда как раз находился в госпитале, но сумел отправить ей телеграму: "Вітаю". И в награду потом получил фирменные подарки. Чемпионка мира Парамыгина, которая была уже очень известной биатлоне, предложила Валентине сходить на вечеринку в "Адидас", где медалисткам подарили по кожаной куртке и пару футболок размера XL.

Бронзовая медаль Олимпиады-1994 не только стала частью истории Украины, но также изменила жизнь и карьеру самой Цербе, которая прочла вошла в основную сборную, с которой становилась призером чемпионатов мира и Европы.

Также за бронзовую медаль тогда полагалось 5 тысяч долларов, но на руки спортсмены получали меньше после уплаты налогов. Однако проценты за Валентину решила заплатить наша диаспора из Канады, и спортсменка получила на руки всю сумму. А затем и двухкомнатную квартиру в Прилуках.

"Тренер Оксаны Баюл настояла на том, чтобы нас принял президент страны Леонид Кравчук. На той встрече мне подарили аж деревянную шкатулочку – сейчас я в ней нитки храню. От спортивного общества тогда получила золотые сережки, а государственные ордена и награды еще не присуждали. Уже в 2002-м мне вручили орден княгини Ольги ІІІ степени", – вспоминала спортсменка.

Как призналась OBOZ.UA в 2022-м Валентина Адамовна, ее историческую награду посмотрели уже, наверное, миллион людей: "И я всем разрешаю до нее дотронуться. А тут у меня автограф первого президента Украины. Правда, медаль уже подустала, олимпийские кольца держатся на суперклее. И надо нести в ателье, чтобы привести в порядок ленту".

А по поводу главного подвох Олимпиад для ее участников, Цербе-Несина высказалась так: "Самое главное, чтобы спортсмен не проснулся и не решил, что у него уже есть награда. И, наоборот, не нужно занижать самооценку, когда атлет думает, что он ничего не сможет. А внутри у спортсмена много чего, что не видно окружающим: травмы, не выспался, лыжи не так едут".

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