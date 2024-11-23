'Холопы' стали умнее, чем раньше'. Российская олимпийская чемпионка обратилась к соотечественникам и получила от них ответку в сети

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, комментируя нехватку патронов для российских биатлонистов, предложила всем потерпеть, пока не наступит лучшее время. 46-летняя экс-биатлонистка, которая с сентября 2024-го является депутатом Госдумы РФ, советует "учитывать реалии".

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"Считаю, в столь непростое для страны время не стоит негодовать о нехватке патронов. Безусловно, проблема есть. Стоят патроны дорого, необходимы значительные финансовые средства на их приобретение, особенно спортсменам, кто находится на индивидуальной подготовке. Не хочется ругать спортсменов, которые поднимают эту тему, так как здесь надо понимать, какая организация отвечает за обеспечение патронами того или иного спортсмена, и не забывать реалии сегодняшней ситуации в мире", – сказала Зайцев в интервью Vseprosport.

Также Зайцева выразила уверенность, что никто не допустит регресса в развитии российского биатлона.

"Нам предстоит большой путь развития этой отрасли именно для биатлонистов. Всегда наши спортсмены стреляли российскими патронами.Иностранными патронами стреляют только некоторые спортсмены, кто работает с иностранными стволами. Спортивным винтовкам российского производства больше подходят российские патроны. Никто никогда не допустит, чтобы наступил регресс в развитии российского биатлона. Это дорогостоящий зимний вид спорта, номер один, также он имеет глубокую историю и важное прикладное значение. Так что никакой катастрофы нет", – отметила Зайцева.

В ответ юзеры набросились на Ольгу, интересуясь, а когда наступит легкое время?.

"Трудное время" в РФ это какая то норма. Хорошо, что во времена её выступлений не было прлблем ни с патронами, ни с солью", "Скоро пойдут вопросы почему такие меткие люди не на фронте", "а когда уже простое время для страны настанет? 100 лет уже твердят "надо потерпеть", может проблема в совковой системе? она ущербна и бессмысленна", "Да "холопы" стали умнее, чем раньше. Не ждут ничего, уезжают просто в развитые страны и там живут", – пишут фанаты

Как сообщал OBOZ.UA, летом этого года Зайцева набросилась с абсурдными обвинениями на украинцев после того, как стало известно о том, что наши спортсмены не будут жать руки россиянам на ОИ-2024. Бывшая биатлонистка потребовала от украинских атлетов дружить с представителями страны-агрессорки.

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